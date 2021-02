Nog in 2021 investeringen nodig om doelen Klimaatakkoord te halen

DEN HAAG (ANP) - Er moet op korte termijn in het Nederlandse stroomnet geïnvesteerd worden, omdat sommige doelen van het Klimaatakkoord anders niet gehaald worden. Zo dient nog dit jaar te worden begonnen met elektrificatietrajecten. Dat is de conclusie van een onderzoek van CE Delft in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Netbeheer Nederland en Energie-Nederland.

Volgens het onderzoek zijn de doorlooptijden om investeringen te realiseren in Nederland vaak lang. Het gaat hierbij om aanpassingen in de industrie en bebouwde omgeving, de versterking van het elektriciteitsnet en de extra opwekking van schone stroom. De nieuwe regering zou daarom onmiddellijk moeten beginnen met elektrificatie en groene waterstof, om te voorkomen dat achter de feiten aangelopen wordt.

"Elektrificatietrajecten moeten nu, maar uiterlijk binnen de komende 0,5 tot 2,5 jaar starten om operationeel te zijn in 2030", staat in het onderzoek. "Parijs lijkt nog ver, maar voor je het weet is het 2030", concluderen de NVDE, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland. "Er zijn voor de zomer beslissingen nodig aan de formatietafel. Het gaat om complexe en samenhangende investeringen die nu gecoördineerd in gang moeten worden gezet. Bovendien is het van belang om meteen verder vooruit te denken, voorbij 2030."

Om productie door de industrie schoner te maken, is uitbreiding van het stroomnet noodzakelijk. "Snelle ruimtelijke besluitvorming is daarom doorslaggevend om het net tijdig te kunnen aanpassen. Ook is het belangrijk te kijken hoe vergunningsprocedures kunnen worden ingekort", aldus de opdrachtgevers.