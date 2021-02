'Economie waarschijnlijk licht gegroeid in vierde kwartaal'

DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG) - De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal waarschijnlijk heel licht gegroeid ondanks de tweede coronalockdown. Maar dat neemt niet weg dat 2020 naar verwachting de geschiedenisboeken in gaat als jaar van economische krimp. Hoe de cijfers precies uitpakken, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdagochtend bekend.

In het derde kwartaal was nog sprake van 7,8 procent groei op kwartaalbasis. Daarmee veerde de economie flink op van de historische krimp met 8,5 procent in het tweede kwartaal, toen de economische bedrijvigheid hard werd geraakt door de eerste lockdown tegen het coronavirus. Economen rekenen voor het vierde kwartaal in doorsnee op een plusje van 0,2 procent.

Dat de stevige opleving van het derde kwartaal niet aanhield, komt onder meer door de in oktober afgekondigde horecasluiting. Later werden de coronamaatregelen nog strenger. Sinds half december zijn vrijwel alle Nederlandse winkels gesloten, uitgezonderd verkopers van essentiële producten als supermarkten.

Maar niet alle delen van de economie hebben even veel last van de lockdown, zo kwam onlangs naar voren uit diverse maandcijfers van het CBS. De productie herstelt bijvoorbeeld met horten en stoten, zo concludeerde het statistiekbureau al. Door de vele steunmaatregelen van de overheid blijft een massale faillissementengolf voorlopig uit en blijft de werkloosheid laag.