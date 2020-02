'Landen oliekartel OPEC onderschatten impact coronavirus'

“Een corona-vaccin komt eraan (maar of het op tijd is, weet niemand)”, schreeuwt een kop van de Volkskrant op 27 januari 2020. Deze tekst en soortgelijke alarmerende berichten roepen beelden terug van de ophef over de gevaren van de Mexicaanse griep, waardoor de Nederlandse regering 34 miljoen vaccins (€ 7,20 per stuk) kocht — naar later bleek volkomen onnodig.

Die vaccins hebben ons in 2011 E 144 miljoen gekost en zijn naderhand vernietigd.



De Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) speelt een dubieuze rol. Zo rapporteerde in 2012 Wall Street Journal: “De Bill en Melinda Gates Foundation heeft aandelen in negen grote farmaceutische bedrijven gekocht.” Door de investering in o.a. Merck & Co., Pfizer Inc., Johnson & Johnson heeft BMGF een financieel belang in de productie van vaccins en medicijnen. Volgens de website van BMGF is Bill Gates van plan de komende tien jaar tot het decennium van het vaccin te maken.



De WHO is dus niét onafhankelijk en is dus al eerder met een alarmerende oproep gekomen.