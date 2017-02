Gepubliceerd op | Views: 2.756

AMSTERDAM (AFN) - NN Group (Nationale-Nederlanden) was donderdag de gebeten hond op Beursplein 5. Het aandeel van de verzekeraar kelderde bij de hoofdfondsen na de presentatie van teleurstellende cijfers. Ook advies- en ingenieursbureau Arcadis ging, bij de middelgrote fondsen, hard omlaag, terwijl luchtvaartcombinatie Air France-KLM juist straalde.

De AEX-index in Amsterdam stond in het eerste handelsuur 0,4 procent lager op 494,71 punten. Daarbij noteerde het zwaarwegende aandeel Shell ex-dividend, wat de index ook drukte. De MidKap zakte 0,1 procent tot 721,03 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stonden tot 0,1 procent in de min.

NN stond stijf onderaan de AEX met een min van ruim 7 procent. De verzekeraar zag de winst vorig kwartaal meer dan halveren, onder meer door hogere claims bij het Nederlandse schadebedrijf. Air France-KLM daarentegen schoot meer dan 8 procent omhoog, na een flinke groei van de operationele winst.

Zwakker

In de MidKap zakte Arcadis bijna 10 procent, door onder meer zwakker dan verwachte prestaties en een verlaging van het dividend. Bij de kleinere fondsen verloor Heijmans 2 procent. De bouwer gaf aan dat het dit jaar dieprode cijfers voorziet. De onderneming gaat zich volledig toeleggen op de Nederlandse markt en vertrekt uit België en Duitsland.

In Zürich daalde levensmiddelenconcern Nestlé ruim 1 procent. Het bedrijf is voorzichtig gesteld over de omzetgroei in 2017, nadat vorig jaar de zwakste omzettoename in minstens een decennium in de boeken werd gezet.

De euro werd verhandeld voor 1,0629 dollar, tegen 1,0603 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag. De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 53,17 dollar per vat. Brent dikte 0,2 procent aan tot 55,87 dollar per vat.