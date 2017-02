'NN Group valt tegen'

Gepubliceerd op | Views: 442

AMSTERDAM (AFN) - NN Group behaalde in het vierde kwartaal een teleurstellend operationeel resultaat. Ook de solvabiliteitsratio was lager dan waar de markt vanuit ging, zo constateren analisten van Kepler Cheuvreux donderdag in een reactie.

De zogenoemde Solvency 2-ratio kwam uit op 241 procent, waar Kepler rekende op 248 procent en de marktconsensus lag op 250 procent. Ook in Japan en bij de vermogensbeheeractiviteiten wist NN volgens Kepler de consensus niet te verslaan.

Kepler Cheuvreux, met een buy-advies op NN, voorziet een koersdaling voor het aandeel. NN sloot woensdag op 32,28 euro.

KBC, ook met een buy-advies, gaf eveneens aan dat de consensus in het vierde kwartaal niet werd bereikt en wees daarbij onder meer naar eenmalige effecten. ,,Aangepast daarvoor zou het operationeel resultaat in lijn met de verwachtingen zijn uitgekomen'', aldus analist Matthias De Wit. ,,Commercieel was het momentum beter dan voorzien en de onderliggende operationele prestatie was solide'', aldus de marktvorser.