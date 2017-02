Ruim een vijfde meer winst voor Ziggo-moeder

Gepubliceerd op | Views: 143

DENVER (AFN) - Liberty Global, het Amerikaanse moederbedrijf van Ziggo, heeft een bedrijfsresultaat behaald in het vierde kwartaal van 683 miljoen dollar. Dat betekent een groei van ruim 22 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, zo maakte het bedrijf donderdag bekend.

De omzet groeide met 2,2 procent tot 4,2 miljard dollar. In Europa groeide het concern, exclusief de activiteiten van Ziggo, met 7,5 procent in het laatste kwartaal. Het onderdeel Virgin Media (Verenigd Koninkrijk) kende zijn beste kwartaal in twee jaar met een groei van 8 procent.

Liberty Global en Vodafone hebben kort voor de jaarwisseling de samenvoeging van hun Nederlandse activiteiten afgerond.