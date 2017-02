Verzekeraar NN ziet winst ruim halveren

Gepubliceerd op | Views: 650 | Onderwerpen: verzekeringen

DEN HAAG (AFN) - De winst van NN Group (Nationale-Nederlanden) is afgelopen kwartaal meer dan gehalveerd, vergeleken met een jaar eerder. De verzekeraar kampte onder meer met hogere claims bij het Nederlandse schadebedrijf.

Onder de streep resteerde 148 miljoen euro, een kleine 59 procent minder dan in het vierde kwartaal van 2015. Het operationele resultaat uit doorlopende bedrijfsactiviteiten viel wel bijna 13 procent hoger uit, op 282 miljoen euro. NN deed onder meer betere zaken met beleggingen in het Nederlandse levenbedrijf. Ook vielen de beheerprovisies en premie-inkomsten bij de Europese verzekeringstak hoger uit.

NN meldde donderdag geen nieuwe ontwikkelingen in verband met de voorgenomen overname van branchegenoot Delta Lloyd. Wel werd de aanstelling van Satish Bapat als nieuwe directeur van NN Investment Partners aangekondigd. Hij volgt per 1 april Stan Beckers op die met pensioen gaat.

Nettowinst

Voor heel 2016 bedroeg de nettowinst bijna 1,2 miljard euro, tegen een kleine 1,6 miljard euro een jaar eerder. Vooral in de eerste maanden van vorig jaar had het bedrijf last van de onrust op de financiële markten. Verder drukten claims vanwege stormschade het resultaat.

Topman Lard Friese noemt 2016 een ,,veelbewogen'' jaar voor NN, waarbij het bedrijf voortgang heeft geboekt met zijn strategie. ,,De Nederlandse bedrijfsonderdelen zijn er in geslaagd hun kostenbasis verder terug te dringen dan voor 2016 was verwacht'', zo benadrukt hij. Het is bedoeling dat de kosten komende jaren verder worden teruggebracht.