'Amerikaanse overheidssubsidie verstoort raketmarkt'

Bwahahaha, wat een reactie.



SpaceX begon doelbewust !zo'n 12 jaar geleden! aan het bouwen van herbruikbare raketten voor goedkopere lanceringen en nu begint Ariane te huilen dat SpaceX te goedkope vluchten aanbied?!



ESA, de EU en Ariane stonden erbij en keken ernaar.



En dan nu achteraf gaan huilen dat Amerika het zo goed op doet voor wat betreft ruimtevaart. Ja kom nou. haha. Wat een idioot.



Als kers op de taart begint hij trots te vertellen over Ariane 6 die met Falcon 9 moet gaan concurreren.



Tegen die tijd vliegt SpaceX Starship die volledig herbruikbaar is en VEEL goedkoper kan lanceren dan Falcon 9 nu kan. Het idee is lanceren voor een 2 millioen USD per lancering (alleen brandstof kosten zo ongeveer).



2 miljoen USD voor 100.000 kg. Dat lees je goed: honderd duizend kilogram. Dus voor 20 EUR per kilogram naar low earth orbit lanceren.



Dan begint Godart zeker weer te huilen dat het alweer niet gelukt is met Ariane 6? hahaha. Zou het misschien aan onszelf kunnen liggen? Wakker worden...