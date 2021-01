'Amerikaanse overheidssubsidie verstoort raketmarkt'

DÜSSELDORF (ANP) - Jarenlang gold de Europese Arianeraket als een van de goedkoopste manieren om als commercieel bedrijf een satelliet de ruimte in te sturen. Inmiddels doet het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX van Tesla-baas Elon Musk dat echter voor minder. De reden is volgens Pierre Godart, hoofd van Ariane Deutschland, de enorme overheidscontracten die SpaceX in de Verenigde Staten krijgt, zo zegt hij tegen zakenblad WirtschaftsWoche.

SpaceX rekent de overheid ruim 100 miljoen dollar per lancering met zijn Falcon 9-raket. Diezelfde raket vliegt voor commerciële partijen voor minder dan 50 miljoen dollar, weet Godart. "Musk dekt al zijn kosten en investeringen af via de institutionele markt. Daardoor kan op hij de commerciële zeer agressieve prijzen hanteren."

Ongeveer 75 procent van de inkomsten van SpaceX komen uit lanceringen voor staatsinstellingen, zoals ruimtevaartorganisatie NASA. Ariane moet het op dat vlak met 30 procent doen en is voor de rest van zijn inkomsten op de commerciële markt aangewezen. "De concurrentie wordt steeds heviger."

Godart heeft verder lovende woorden over de techniek van SpaceX, dat zijn raketten weer laat landen en kan hergebruiken. De nieuwe Ariane-6-raket, die volgend jaar voor het eerst gelanceerd moet worden, moet "de betrouwbaarste raket ter wereld" zijn. Die kracht van het Europese ruimtevaartconsortium moet wat Godart betreft beter worden uitgedragen.