Italiaanse staatsschuld groeit meer dan eerder verwacht

Italië dus dankzij de bijna ongelimiteerde ECB en EU steun inmiddels op een staatsschuld van tegen de 160% van BBP. En dan de bedenken dat de staatsschuld van Nederland in 2021 , volgens voorspelling in de Miljoenennota van september 2020, oploopt tot 61% van het BBP. VK en VS zitten beide op rond de 100% van het BBP en beide ook sterk stijgende. Laat Jesse Klaver en consorten dit maar niet lezen want die weten hier wel raad mee !