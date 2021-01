'EU moet minder afhankelijk worden van dollar'

Het schuldenpakket in de VS vormt al langere tijd een risico, terwijl de dollar maar gebruikt blijft worden als handelsmunt. Zeer onevenwichtig. De dollar kan ook imploderen, omdat de economie in de VS ernstig verzwakt. Zou zo maar kunnen.

Een stabiele munt, geschraagd door degelijke garanties, is mogelijk maar ook in Europa moet er gewerkt worden aan verdere schuldreductie. Er is nu veel te veel geld in de markt waar geen rendement tegenover staat of waar opbrengsten zeer onzeker zijn. Bij tegenwind zinken die beleggingen naar nul.