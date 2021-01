'Bijna 80 procent Nederlandse zonneparken in buitenlandse handen'

Whahaha geen ruimte om huisjes te bouwen, maar wel voor datacenters die van energie worden voorzien van windmolens in buitenlandse handen. Kort en goed verdienen we er allemaal geen bal aan en we geven land weg dat we nodig hebben en buitenlandse bedrijven krijgen subsidie, er is nauwelijks arbeid voor nodig en de kennis ontwikkelen we bovendien ook niet hier. Dit moet wel een heel goed links idee zijn haast.