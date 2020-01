Resultaten die uitmaken of een koers omhoog gaat.... dat is zoooo achterhaald.



Kijk naar de lagere wpa verwachting van Apple over 2019 tov 2018 en de koers die van 100 naar 300 ging in 2019.



Gratis geld en IEDEREEN profiteerd.... toch??? Ownee spaarders en pensioengerechtigden die onvoldoende of geen assets hebben tov hun spaargeld en pensieonplan worden juist geslacht.



Who cares right? As long as markets go up everything is just peachy.



En voor de mensen die het sarcasme er niet vanaf zien spatten... het is sarcastisch bedoeld.