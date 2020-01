Google-moeder Alphabet meer dan 1 biljoen waard

Gepubliceerd op | Views: 39

MOUNTAIN VIEW (AFN) - Het moederbedrijf van Google is voor het eerst door de grens van 1 biljoen dollar aan beurswaarde gebroken. Daarmee behoort technologieconcern Alphabet naast techreus Microsoft, iPhonemaker Apple en oliegigant Saudi Aramco tot de club van de waardevolste bedrijven ter wereld.

De koers van het aandeel Alphabet ging sinds januari gestaag omhoog en doorbrak de magische grens donderdag. De grote vraag is hoe lang de Google-moeder aan deze waarde kan vasthouden. Webgigant Amazon behoorde ook even tot de 1 biljoen dollar-club, maar nam inmiddels weer afscheid van zijn plek.

Een belangrijke test komt voor Alphabet in februari, wanneer het concern een kijkje in de boeken over vorig jaar geeft. Beleggers zullen de advertentie-inkomsten scherp in de gaten houden. Daarnaast willen veel beleidsmakers het technologieconcern onder strenger toezicht stellen uit privacy- en mededingsoverwegingen. Verder moet topman Sundar Pichai zich in zijn eentje kunnen bewijzen. Hij kan niet meer op de steun van oprichters Sergey Brin en Larry Page rekenen, die zich onlangs terugtrokken uit het bestuur.