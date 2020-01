Computer taboe bij voorpublicatie macrocijfers VS

Dit had ik niet verwacht van Trump .

Dacht eerder dat zijn bepaalde banken een plezier hier mee deden .

Wat een eerlijk en prachtig verhaal dit te lezen .

Maar Trump denkt verder ,een flisthandel kan heel de boel zo in de war sturen dat de gevolgen niet te overzien zijn en hij kan dit best niet voor hebben in het verkiezingsjaar .

De flishandel is een heel grote onrechtvaardigheid .

Dit moet strafbaar gemaakt worden .

De kleine belegger word letterlijk gepluimd .

Er zijn nog andere praktijken die het daglicht niet mogen zien