Afgetekende winsten op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag tussentijds duidelijk op winst. Beleggers lieten zich niet van de wijs brengen door politieke spanningen in Washington, waar in de Senaat het afzettingsproces over president Donald Trump formeel is begonnen. De aandacht ging uit naar een reeks bedrijven die met cijfers kwamen.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent hoger op 29.198 punten. De graadmeter bereikte woensdag zijn hoogste slotstand ooit. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,5 procent, tot 3307 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,6 procent tot 9317 punten.

Op het vlak van handel hadden financiële markten een nieuwe opsteker. Daags na de ondertekening van een gedeeltelijk handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China, nam de Senaat een nieuw Noord-Amerikaans handelsverdrag aan. Daarmee hoeft de opvolger van het NAFTA-verdrag alleen nog maar ondertekend te worden door president Trump.

Morgan Stanley

Bij de bedrijven won Morgan Stanley 7,9 procent na het openen van de boeken. De zakenbank boekte beter dan verwachte resultaten, geholpen door sterke prestaties bij obligatiehandel en zakenbankieren. Branchegenoot BNY Mellon kon beleggers ondanks een hogere winst niet bekoren. De resultaten waren minder dan in doorsnee voorzien door een daling van de rentebaten. Het aandeel verloor 7,7 procent.

Verfproducent PPG Industries speelde 1,6 procent kwijt. Het bedrijf stelde teleur met zijn kwartaalcijfers en vooruitzichten. Aluminiumproducent Alcoa stond bijna 10 procent lager. Het concern, dat al flink te lijden heeft gehad onder de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, verwacht dat dit jaar een overschot ontstaat op de markt voor aluminium.

Signet

Juweliersketen Signet schoot ruim 42 procent omhoog. Het winkelconcern zag in goede verkoopcijfers in de kerstperiode aanleiding zijn vooruitzichten voor 2020 te verhogen. Automaker Tesla verloor 2,3 procent na een adviesverlaging bij Morgan Stanley.

De euro was 1,1235 dollar waard tegen 1,1131 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 58,64 dollar. Brentolie steeg 1,1 procent in prijs tot 64,73 dollar per vat.