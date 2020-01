Ook Ryanair tegen staatslening voor Flybe gekant

Gepubliceerd op | Views: 308 | Onderwerpen: luchtvaart

LONDEN (ANP) - Na luchtvaartconcern IAG heeft ook de Ierse budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair zijn bezwaren tegen de redding van Flybe geuit. Topman Michael O'Leary heeft in een open brief aan de Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid gezegd dat de noodlening die de Britse overheid aan die luchtvaartmaatschappij verstrekt "duidelijk illegale staatssteun" is en dreigt met financiële stappen.

O'Leary vindt dat de redding concurrentieverstorend werkt. Het bedrijfsmodel van Flybe is volgens O'Leary niet houdbaar, wat volgens hem duidelijk wordt doordat de luchtvaartmaatschappij de afgelopen twintig jaar meerde keren in de financiële problemen is geraakt.

Dat Flybe de komende tijd geen Air Passenger Duty, een speciale belasting die op ieder vliegticket wordt geheven, hoeft af te dragen aan de Britse overheid steekt O'Leary ook. Hij wil dat alle luchtvaartmaatschappijen dezelfde vrijstelling krijgen.

IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways, heeft al een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Topman Willie Walsh noemde de noodlening al "misbruik van publieke gelden".