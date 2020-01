AEX komt amper van zijn plek

Gepubliceerd op | Views: 650

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op het Damrak stond donderdag in de namiddag een fractie in de plus. Elders in Europa kwamen de belangrijkste graadmeters ook niet ver van hun plek. Beleggers lijken de ondertekening van de gedeeltelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China grotendeels te hebben ingecalculeerd, terwijl de ze blik richten op een reeks bedrijfscijfers

De AEX noteerde kort na het openen van de Amerikaanse beurzen 0,1 procent in de plus op 612,00 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 932,75 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,2 procent. Londen stond 0,5 procent in het rood.

Biotechnoloog Galapagos ging aan kop in de AEX met een plus van 3,8 procent en bereikte de hoogste koers ooit. Vastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield en telecomconcern KPN volgden met winsten van respectievelijk 1,5 en 1,4 procent. Verfconcern AkzoNobel zakte 1,2 procent nadat branchegenoot PPG in de Verenigde Staten teleurstellende cijfers presenteerde.

Randstad

Uitzender Randstad (min 1,3 procent) was bij hekkensluiter bij de hoofdfondsen, na een winstalarm van de Britse detacheerder Hays, die ruim 3 procent verloor in Londen. Detacheerder Brunel leverde bij de kleinere bedrijven een half procent in.

Chipmachinemaker ASML klom 0,3 procent. Chipfabrikant TSMC, een belangrijke klant van ASML, wist zijn resultaten afgelopen kwartaal verder te verbeteren. Chiptoeleverancier ASMI dikte 1,1 procent aan.

HelloFresh

HelloFresh dikte 5,8 procent aan in Frankfurt dankzij beter dan verwachte omzetcijfers van de Duitse bezorger van maaltijdboxen. De Duitse Nivea-maker Beiersdorf verloor 1,4 procent na de bekendmaking van omzetcijfers.

In Londen kreeg detailhandelsbedrijf AB Foods er ruim 3,3 procent bij dankzij sterke kerstverkopen van kledingketen Primark. De Britse uitgever Pearson speelde daarentegen 7,9 procent kwijt na een tegenvallend handelsbericht.

De euro was 1,1151 dollar waard tegen 1,1158 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 58,31 dollar. Brentolie steeg 1 procent in prijs tot 64,59 dollar per vat.