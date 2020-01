Foxconn en Fiat Chrysler mikken op Chinese automarkt

Gepubliceerd op | Views: 200 | Onderwerpen: autoindustrie, China

TAIPEI (AFN/BLOOMBERG) - Elektronicabedrijf Foxconn bundelt zijn krachten met automaker Fiat Chrysler. De bedrijven zijn van plan om de Chinese markt te bestieren met elektrisch aangedreven auto's via een nog op te richten joint venture. Er moet nog wel een handtekening worden gezet onder de samenwerkingsovereenkomst.

Van het Taiwanese Foxconn was al wel bekend dat het concern zich meer en meer richt op het produceren van moderne elektronica voor de autobranche, zoals systemen voor zelfrijdende auto's. In samenwerking met Fiat Chrysler wordt in eerste instantie gemikt op de Chinese markt. Op een later moment kan ook verdere export worden overwogen.

Foxconn zal zelf en via dochterondernemingen de helft van de joint venture bezitten. Fiat Chrysler krijgt de rest. De Italiaans-Amerikaanse automaker had eerder te kennen gegeven dat het met elektrische auto's stappen wil zetten in China.