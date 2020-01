Winkelverkopen VS in de lift

Gepubliceerd op | Views: 89 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten zijn in december met 0,3 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Handel bekend.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. In november gingen de Amerikaanse winkelverkopen ook met een herziene 0,3 procent omhoog. Eerder werd voor die maand een stijging met 0,2 procent gemeld.

Over heel 2019 stegen de detailhandelsverkopen in 's werelds grootste economie met 3,6 procent. In 2018 was hier nog een toename met bijna 5 procent te zien, wat de grootste stijging in zes jaar was.