PPG krikt winst op dankzij verbetering in China

PITTSBURGH (AFN) - De Amerikaanse verfproducent PPG Industries heeft in het vierde kwartaal zijn winst opgekrikt dankzij betere prestaties in China. De rivaal van AkzoNobel wijst naar de stabilisatie op de markt voor industriële verven in het Aziatische land.

De nettowinst bij PPG kwam vorig kwartaal uit op 295 miljoen dollar. Een jaar geleden bedroeg die 256 miljoen dollar. Volgens topman Michael McGarry van het verfbedrijf was er in de verslagperiode een forse verbetering te zien in winstgevendheid. Hij benadrukte verder dat PPG goed wist te presteren ondanks de handelsoorlog. Vooral de vraag naar industriële verven leed eerder onder de handelsspanningen, maar lijkt nu weer aan te trekken. De marktomstandigheden in Europa en de Verenigde Staten blijven volgens de topman nog wel uitdagend.

PPG groeide uiteindelijk op eigen kracht met 1 procent tot een omzet van 3,7 miljard dollar. Ongunstige wisselkoersschommelingen zaten de onderneming het afgelopen kwartaal dwars.