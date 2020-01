Shell verkoopt belang gasproject Noorwegen

Gepubliceerd op | Views: 533 | Onderwerpen: Noorwegen

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasreus Shell heeft zijn minderheidsbelang in een Noors gasproject van de hand gedaan aan een Deens pensioenfonds. Het gaat om een belang van 8 procent in een pijplijn- en een verwerkingsfabriek voor gas, genaamd Vestprosess. Financiële details zijn niet naar buiten gebracht.

Het Brits-Nederlands concern zei al eerder dat infrastructuur in Noorwegen weinig prioriteit heeft. Het energiebedrijf deed in het verleden meerdere olievelden en onshore-installaties in de regio van de hand.

Vestprosess ligt aan de westkust van Noorwegen, bij het industriële terrein Mongstad.