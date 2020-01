BAM aan de slag met huizen in Kerkrade

Tegen de ver"Zwolle"ing van Nederland (ieder jaar een stad zo groot als Zwolle erbij (~ 135.000 inwoners/ ~ 60.000 huishoudens) valt niet op te bouwen, onderwijzers op te leiden, personeel in de zorg te recruteren, etc. Laat staan achterstanden in te lopen, misstanden te corrigeren.