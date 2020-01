Wolters Kluwer breidt uit in risicobeheersoftware

Gepubliceerd op | Views: 26

AMSTERDAM (AFN) - Wolters Kluwer neemt de Nederlandse leverancier van risicobeheersoftware CGE Risk Management Solutions over. Daarmee wil de informatie- en dataleverancier zijn positie op de groeiende markt voor risicobeheersoftware versterken. CGE wordt bij Wolters Kluwer onderdeel van dezelfde softwaregroep die ook Enablon en eVision omvat.

Hoeveel de beursgenoteerde onderneming voor het bedrijf betaalt, is niet naar buiten gebracht. CGE, met ongeveer dertig werknemers, was in 2018 goed voor een omzet van circa 5 miljoen euro. De deal kan waarschijnlijk in in het eerste kwartaal worden afgerond. De transactie zal naar verwachting een positief maar immaterieel effect hebben op de gecorrigeerde winst in het eerste volledige jaar.