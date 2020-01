'Stap Amazon verandert niet veel voor Bol.com'

Sure, dus Amazon met toch ook al enige jaar ervaring gaat bewust een te duur en niet passend product in de Nederlandse markt zetten? Dit lijkt me wel een erg kortzichtige mening van ING. Niets ten nadele van Bol.com en Coolblue (ik ben met beide zeer tevreden) maar ik geloof er niets van dat Amazon geld steekt in een bijvoorbaat verloren business case.