Verkopen autoconcern PSA gedaald in 2019

PARIJS (AFN/RTR) - Het Franse autoconcern PSA Group, met onder meer de merken Peugeot en Citroën, heeft in 2019 de wereldwijde verkoop met 10 procent zien dalen, na het record in 2018. Het bedrijf, met ook Opel, Vauxhall en DS, verkocht vorig jaar in totaal 3,5 miljoen auto's, terwijl een jaar eerder er nog bijna 3,9 miljoen auto's aan de man werden gebracht.

In Europa, veruit de belangrijkste markt voor de automaker, daalden de verkopen met 2,5 procent tot 3 miljoen auto's. Het Europese marktaandeel van de groep lag op 16,8 procent. Ook in Zuid-Amerika, Azië, het Midden-Oosten en Afrika stonden de verkopen onder druk. De leveringen van auto's in China viel meer dan 55 procent terug.

PSA is bezig met een fusie met zijn Italiaans-Amerikaanse branchegenoot Fiat Chrysler Automobiles, in een deal ter waarde van 50 miljard dollar. Daardoor ontstaat de vierde automaker ter wereld.