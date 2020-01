Extra winkeloppervlak stuwt omzet Primark

Gepubliceerd op | Views: 229

LONDEN (AFN) - De Britse kledingketen Primark heeft de eerste zestien weken van zijn nieuwe boekjaar meer omzet gedraaid. De groei was vrijwel volledig te danken aan de opening van nieuwe winkels of de uitbreiding van bestaande filialen. Alles bij elkaar steeg de omzet in de meetperiode tot 4 januari met 3 procent. Op basis van gelijke wisselkoersen vielen de opbrengsten 4,5 procent hoger uit.

Volgens Primark-moeder AB Foods was met name in de eurozone sprake van groei. Frankrijk en Italië presteerden bijzonder sterk en ook in Duitsland was sprake van een aantoonbare verbetering. Op de thuismarkt stegen de opbrengsten met 4 procent. Britse winkels die langer dan een jaar open zijn, zagen de verkopen in doorsnee wel een fractie dalen.

Ook in de Verenigde Staten deden winkels het in doorsnee beter in vergelijking met een jaar eerder. Wel zat de sterkere dollar de prestaties in de weg. Daar stonden kostenbesparingen op goederen en overhead tegenover.

De komende tijd wil Primark nog meer winkeloppervlakte toevoegen aan het totaal. Daarbij moeten achttien nieuwe winkels worden geopend, waaronder in nieuwe markten als Polen en Slowakije. Daarmee zou het totaal aantal landen waar de onderneming actief is op vijftien uitkomen.