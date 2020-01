AEX opent met kleine winst

Gepubliceerd op | Views: 208

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een kleine winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen overwegend licht hoger. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street, die volgden op de ondertekening van de gedeeltelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Ook hielden ze de blik gericht op de kwartaalcijfers van bedrijven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de plus op 612,43 punten. De MidKap klom ook 0,1 procent, tot 937,49 punten. De beurs in Frankfurt won 0,3 procent. Parijs en Londen bleven vlak.

Chipmachinemaker ASML klom 0,4 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. Chipfabrikant TSMC, een belangrijke klant van ASML, heeft in het vierde kwartaal van 2019 zijn resultaten verder verbeterd. Het Taiwanese bedrijf profiteerde van de stijgende vraag naar duurdere chips in smartphones.