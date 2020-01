KBC voert koersdoel ASMI flink op

Gepubliceerd op | Views: 728

AMSTERDAM (AFN) - Het koersdoel voor het aandeel ASM International (ASMI) is door analisten van KBC Securities flink opgevoerd. De marktvorsers deden dat in een nieuwe reactie op het handelsbericht van de toeleverancier aan de chipindustrie.

KBC hanteert nu een koersdoel van 125 euro. Eerder was de richtprijs nog 110 euro. De kenners lieten eerder al weten zijn kwartaalramingen voor ASMI aan te zullen passen. Hoewel de prognose voor de winst per aandeel voor 2019 bij KBC blijft staan op 3,34 euro, gaat de verwachting voor 2020 naar 5,07 euro. Eerder voorzag KBC nog een winst per aandeel voor ASMI in 2020 van 4,75 euro.

ASMI kondigde recent aan dat de omzet in het slotkwartaal van 2019 hoger uitkomt dan de 330 miljoen euro die maximaal werd voorzien. Daarbovenop was de orderinstroom in de meetperiode met 370 miljoen euro ver boven de eigen verwachting.

Het hold-advies op ASMI blijft bij KBC staan. Het aandeel sloot woensdag op 115,38 euro.