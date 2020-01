HelloFresh groeit nog harder dan verwacht

Gepubliceerd op | Views: 554

BERLIJN (AFN) - Bezorger van maaltijdboxen HelloFresh is positiever over zijn financiële prestaties van het afgelopen jaar. De Duitse onderneming ging eerder uit van maximaal 33 procent omzetgroei, maar dat is nu zeker 36 procent, zo meldde Hello Fresh in een handelsupdate. Daarin werden ook de verwachtingen voor de marges op het bedrijfsresultaat opgevoerd.

HelloFresh, dat ook in Nederland actief is, rekent voor heel 2019 op een omzet van ruim 1,8 miljard euro. De verhoging van de verwachtingen dankt de onderneming naar eigen zeggen aan een beter dan verwacht slotkwartaal. De verkopen in de Verenigde Staten dragen naar verwachting ruim 1 miljard euro bij aan de omzet. Het segment Internationaal is goed voor zeker 784 miljoen euro.

Alles bij elkaar zal het aangepaste bedrijfsresultaat uitkomen tussen de 45 miljoen en 48 miljoen euro positief. Dit resultaat wordt vooruitgeholpen door een beter dan verwachte marge op het bedrijfsresultaat. De definitieve cijfers meldt Hello Fresh begin maart.