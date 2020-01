Accell sluit deal rond frameproductie in België

Gepubliceerd op | Views: 250 | Onderwerpen: België

HEERENVEEN (AFN) - Fietsenfabrikant Accell Group heeft een overeenkomst gesloten met het Belgische bedrijf REIN4CED over samenwerking bij de geautomatiseerde productie van hoogwaardige carbon frames. Vanaf medio dit jaar zullen fietsen van het Accell-merk Ghost met die nieuwe technologie beschikbaar zijn in Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Tsjechië.

Er werden geen financiële details gemeld over de overeenkomst. REIN4CED heeft een nieuwe productiefaciliteit opgezet in België voor de geautomatiseerde productie van de frames. Die faciliteit in Leuven heeft een jaarlijkse capaciteit van wel 20.000 frames. Volgens Accell zijn er vanwege de verplaatsing van productie vanuit China naar Europa voordelen bij bijvoorbeeld logistiek en duurzaamheid, waaronder kostenbesparingen en een reductie van de CO2-uitstoot.