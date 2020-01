Nivea-maker Beiersdorf voert omzet op

Gepubliceerd op | Views: 221

HAMBURG (AFN) - Beiersdorf heeft afgelopen jaar meer omzet gedraaid. Naast groei op eigen kracht, vooral door goede prestaties van merken als Nivea, Eucerin en Aquaphor, profiteerde de Duitse maker van verzorgingsproducten ook van de eerdere overname van de Amerikaanse maker van zonnebrandcrème Coppertone.

Beiersdorf kwam in zijn voorlopige cijfers tot een omzet van bijna 7,7 miljard euro. Daarmee stegen de opbrengsten op jaarbasis met bijna 6 procent. Op eigen kracht was dit 4 procent. Beiersdorf benadrukt dat de consumentendivisie een sterke bijdrage aan de groei leverde. Bij het onderdeel Tesa, dat diverse tapes en zelfklevende systeemoplossingen maakt en levert, onder meer ook aan aan de auto-industrie, waren de marktomstandigheden volgens Beiersdorf uitdagend. Hier was sprake van een geringe groei.

De onderneming waarschuwde al wel dat het dit jaar met de nodige tegenwind te maken zal krijgen, zonder daarbij in details te treden. Bestuursvoorzitter Stefan de Loecker is over het lopende boekjaar evenwel voorzichtig optimistisch. Definitieve cijfers meldt Beiersdorf begin maart.