Chipbedrijf TSMC krikt resultaten op

HSINCHU (AFN/BLOOMBERG) - Chipfabrikant Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) heeft in het vierde kwartaal van 2019 zijn resultaten verder verbeterd. Het bedrijf profiteerde van de stijgende vraag naar duurdere chips in smartphones. TSMC behoort tot 's werelds grootste makers van smartphonechips voor bedrijven als Apple, Samsung en Huawei en is een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML.

De nettowinst ging in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met ruim 16 procent omhoog tot 116 miljard Taiwanese dollar, omgerekend 3,5 miljard euro. De omzet steeg met 9,5 procent tot meer dan 317 miljard Taiwanese dollar (9,7 miljard euro). De resultaten vielen beter uit dan analisten hadden verwacht. TSMC gaf aan in het lopende kwartaal op een omzet te rekenen van 10,2 miljard tot 10,3 miljard Amerikaanse dollar.

Het bedrijf heeft goede verwachtingen over 5G-technologie omdat daarvoor meer geavanceerde chips nodig zijn. TSMC heeft afgelopen jaar bijna 15 miljard dollar uitgetrokken voor technologie en productiecapaciteit ter voorbereiding van 5G-smartphones. Voor dit jaar rekent de onderneming op kapitaalinvesteringen van 15 miljard tot 16 miljard dollar.