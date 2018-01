Core Lab houdt dividend gelijk

Gepubliceerd op | Views: 566 | Onderwerpen: dividend

AMSTERDAM (AFN) - Core Laboratories betaalt in het eerste kwartaal een dividend van 0,55 dollar per aandeel in contanten, net zoveel als in de vier kwartalen afzonderlijk vorig jaar. De winstuitkering wordt uitbetaald op 16 februari.

De uitbetaling in het eerste kwartaal zou voor heel 2018 betekenen dat de in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie 2,20 dollar per aandeel zal uitkeren.