'Qualcomm op eigen benen beter af'

Gepubliceerd op | Views: 1.103

SAN DIEGO (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse chipreus Qualcomm is beter af als op opzichzelfstaand bedrijf. Die boodschap gaf de leiding van Qualcomm, dat op de radar staat bij branchegenoot Broadcom, per brief mee aan zijn aandeelhouders. Een overname zou alleen aandeelhouders van Broadcom blij maken, zo werd gewaarschuwd.

Volgens Qualcomm is het bod van 105 miljard dollar dat Broadcom biedt ,,opportunistisch en ondergeschikt" en zullen ook toezichthouders bij een deal dwars gaan liggen. Het bestuur van de overnameprooi kan zich ook niet vinden in de nominatie van elf nieuwe bestuurders die door Broadcom zijn voorgedragen. Zij zouden onder meer te weinig ervaring hebben.

Qualcomm, dat op zijn beurt bezig is om het Nederlandse NXP in te lijven, zei verder vast te houden aan zijn kostenbesparingsprogramma en beloofde zijn aandeelhouders dat het extra waarde zal creëren.

Volgens Broadcomm zijn de beloften van Qualcomm loos en lukt het de chipmaker niet om aan de eigen doelen te voldoen.