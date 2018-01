Wall Street op weg naar nieuwe records

Gepubliceerd op | Views: 1.846

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag halverwege de sessie in de plus. Daarmee lag Wall Street andermaal op koers voor nieuwe records, al bekoelde het sentiment gedurende de sessie. Beleggers verwerkten onder meer cijfers van zorgverzekeraar UnitedHealth en financieel concern Citigroup.

De Dow-Jonesindex schoot kort na de openingsbel voor het eerst in zijn bestaan door de grens van 26.000 punten. De leidende index stapelt de laatste tijd record op record en bereikt steeds sneller nieuwe mijlpalen. Zo werd de 25.000-puntengrens begin januari geslecht. De barrière van 24.000 punten een paar weken eerder. Ongeveer een jaar geleden sloot de Dow voor het eerst boven de 20.000 punten.

Omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) stond de graadmeter 0,5 procent hoger op 25.927 punten. De S&P 500 stond 0,1 procent hoger op 2789 punten. De Nasdaq won 0,1 procent tot 7265 punten, waarmee ook de techgraadmeter op weg lijkt naar een nieuwe record.

Citigroup

Citigroup ging 0,5 procent omhoog, ondanks een megaverlies. De bank heeft over het vierde kwartaal een verlies geleden van 18,3 miljard dollar. Dat kwam door een last van 22 miljard dollar in verband met de Amerikaanse belastinghervormingen. Zonder die eenmalige post ging de winst wel omhoog.

UnitedHealth, de grootste zorgverzekeraar van de VS, profiteerde juist van een meevaller door de belastinghervormingen. Het bedrijf verhoogde onder meer zijn winstprognose en werd door beleggers beloond, getuige de plus van 2,3 procent.

General Electric

Verder stond General Electric (GE) in de schijnwerpers. Het bedrijf meldde een tegenvaller van 6,2 miljard dollar bij zijn resterende verzekeringsactiviteiten. Verder zou het bedrijf overwegen om zijn activiteiten te splitsen. Het aandeel GE stond 4 procent lager.

Farmaceut Merck behaalde bemoedigende testresultaten met een medicijn tegen longkanker en won 6,8 procent. Concurrent Bristol-Myers Squibb verloor juist 5,1 procent.

General Motors

Autoconcern General Motors (plus 1,5 procent) gaf aan voor dit jaar te verwachten dat de aangepaste winst aan de hoge kant van de verwachtingen zal uitkomen. Voor 2018 wordt op een stabiele winst gerekend.

De euro was 1,2249 dollar waard, tegen 1,2230 bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 64,03 dollar. De prijs van Brentolie daalde 1 procent tot 69,54 dollar per vat.