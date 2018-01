SBM rondt verkoop productieschip af

Gepubliceerd op | Views: 1.246

SCHIEDAM (AFN) - De verkoop van productie- en opslagschip (FPSO) Turritella aan Shell is afgerond. Dat meldde SBM Offshore, dat mede-eigenaar is van het schip, dinsdag. De deal was medio 2017 al aangekondigd.

De Turritella werd al verhuurd aan Shell. Het vaartuig wordt ingezet in het oliewinningsgebied Stones in de Golf van Mexico. Het gaat om het diepste olie- en gasproject ter wereld, waarbij gewerkt wordt op bijna drie kilometer onder water.

Het schip was eigendom van de joint venture van SBM met Mitsubishi Corporation en Nippon Yusen Kabushiki Kaisha. SBM had een belang van 55 procent in dat samenwerkingsverband. De verkoop levert de joint venture naar verwachting circa 1 miljard dollar op.

SBM zal zijn deel van de opbrengsten van de verkoop onder meer gebruiken voor het terugbrengen van de schuldpositie.