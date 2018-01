'ABN zoekt kopers Luxemburgs onderdeel'

Gepubliceerd op | Views: 893

LUXEMBURG (AFN) - ABN AMRO zoekt naar verluidt kopers voor zijn Luxemburgse vermogensbeheeractiviteiten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De bank zelf wilde niet reageren.

Het onderdeel heeft volgens de bronnen ongeveer 8 miljard euro in beheer. De bank zou al meer dan een jaar aan het kijken zijn naar de opties voor de divisie. Ook zouden al diverse partijen zijn benaderd, maar of het tot een deal komt is nog niet zeker.

ABN AMRO is volgens Bloomberg overigens niet de enige bank die van zijn vermogensbeheeractiviteiten in Luxemburg af wil. Ook het Zweedse Nordea zou een dergelijke stap overwegen, aldus het persbureau.