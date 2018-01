'Meeste beleggers mijden bitcoin'

Gepubliceerd op | Views: 3.309 | Onderwerpen: bitcoin

AMSTERDAM (AFN) - Veel beleggende Nederlanders piekeren er niet over om hun geld te steken in cryptomunten als de bitcoin. Volgens onderzoek van onlinebroker BinckBank vinden zeven van de tien particuliere beleggers een dergelijke investering veel te ingewikkeld, te risicovol of onbetrouwbaar.

BinckBank peilde deze maand bij ruim 200.000 beleggende klanten hoe zij aankijken tegen deze virtuele valuta. Minder dan een vijfde gaf aan nu in cryptomunten te investeren of dit te overwegen.

De bitcoin betitelden de meeste ondervraagden zonder aarzelen als een ‘klassieke bubble’. Slechts 5 procent verwacht dat de waarde van de munt de komende tijd nog veel verder gaat stijgen. Ook ziet een meerderheid geen toekomst in de cryptomunt als vervanger van ons huidige geld.

Meerdere gerenommeerde economen en beleidsmakers hebben al gewaarschuwd voor een bitcoinzeepbel. De koers is ook uitermate beweeglijk. Maandag was de bitcoin nog meer dan 14.000 dollar waard. Mede door een nieuwe waarschuwing door de Europese beurswaakhond ESMA zakte de koers dinsdag tot dichtbij de 11.000 dollar, om later weer iets te stijgen tot 12.000 dollar.