NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag weer eens met winsten geopend. De Dow-Jonesindex schoot daarbij voor het eerst in zijn bestaan door de grens van 26.000 punten. Beleggers verwerken onder meer cijfers van zorgverzekeraar UnitedHealth en financieel concern Citigroup.

De Dow stond na een paar minuten handelen 0,8 procent hoger op 26.019 punten. De leidende index stapelt de laatst tijd record op record en bereikt steeds sneller nieuwe mijlpalen. Zo werd de 25.000-puntengrens begin januari geslecht. De barrière van 24.000 punten een paar weken eerder. Ongeveer een jaar geleden sloot de Dow voor het eerst boven de 20.000 punten. De brede S&P 500 stond 0,6 procent hoger op 2802 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,7 procent tot 7314 punten.

Citigroup ging bij opening 1,4 procent omhoog, ondanks een megaverlies. De bank heeft over het vierde kwartaal een verlies geleden van 18,3 miljard dollar. Dat kwam door een last van 22 miljard dollar in verband met de Amerikaanse belastinghervormingen. Zonder die eenmalige post ging de winst wel omhoog.

UnitedHealth, de grootste zorgverzekeraar van de VS, profiteerde juist van een meevaller door de belastinghervormingen. Het bedrijf verhoogde onder meer zijn winstprognose en werd door beleggers beloond, getuige de plus van 2,2 procent.