NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York gaan dinsdag naar verwachting hoger openen, na het lange weekeinde. De toonaangevende Dow-Jonesindex met daarin de dertig grootste Amerikaanse beursfondsen kan dan voor het eerst boven de 26.000 punten openen. Maandag was Wall Street dicht voor Martin Luther King Day. Beleggers verwerken onder meer cijfers van zorgverzekeraar UnitedHealth en financieel concern Citigroup.

Citigroup maakte bekend dat in het vierde kwartaal een verlies is geleden van 18,3 miljard dollar. Dat kwam door een last van 22 miljard dollar in verband met de Amerikaanse belastinghervormingen. Zonder die eenmalige post ging de winst wel omhoog.

UnitedHealth, de grootste zorgverzekeraar van de VS, heeft in het vierde kwartaal juist geprofiteerd van een meevaller door de belastinghervormingen. Het bedrijf verhoogde zijn prognoses voor de winst per aandeel en kasstroom in 2018.

Tegenvaller

General Electric (GE) moet een tegenvaller van 6,2 miljard dollar incasseren bij zijn resterende verzekeringsactiviteiten. Daarnaast zal GE Capital uitgesmeerd over zeven jaar circa 15 miljard dollar aan bijstortingen moeten doen. Daardoor hoeft GE voorlopig niet te rekenen op dividend van zijn financiële dochter.

Autoconcern General Motors (GM) gaf aan voor dit jaar te verwachten dat de aangepaste winst aan de hoge kant van de verwachtingen zal uitkomen. Voor 2018 wordt op een stabiele winst gerekend.

Overname

De producent van batterijen, zaklampen en lantaarns Energizer staat ook in de belangstelling, na de aankondiging dat het voor 2 miljard dollar de batterijactiviteiten van Spectrum Brands overneemt. Spectrum is bekend van het batterijmerk Varta. De leverancier van cadeau- en prepaidkaarten Blackhawk Network wordt voor 3,5 miljard dollar overgenomen door de investeerders Silver Lake en P2 Capital Partners.

Merck staat voor een positieve beursdag. De farmaceut meldde positieve testresultaten met een middel tegen longkanker. AT&T kan ook in beweging komen na berichten dat leden van het Congres willen dat het telecomconcern zijn banden met de Chinese producent van smartphones en netwerkapparatuur Huawei verbreekt vanwege zorgen over de nationale veiligheid.

Leeg

De macro-economische agenda is vrijwel leeg. Er werd nog gemeld dat de industriële bedrijvigheid in de regio New York in januari wat minder sterk groeit dan in december.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag op nieuwe records. De Dow steeg 0,9 procent tot 25.803,19 punten. De S&P 500 won 0,7 procent tot 2786,24 punten. De Nasdaq ging 0,7 procent omhoog op 7261,06 punten.