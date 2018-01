UnitedHealth profiteert van belastingmeevaller

Gepubliceerd op | Views: 552

NEW YORK (AFN) - UnitedHealth, de grootste zorgverzekeraar van de Verenigde Staten, heeft in het vierde kwartaal een hogere winst in de boeken gezet, mede geholpen door een meevaller van 1,2 miljard dollar door de Amerikaanse belastinghervormingen.

De nettowinst kwam uit op 3,7 miljard dollar, tegen 1,7 miljard dollar een jaar eerder. UnitedHealth wist ook het operationeel resultaat op te krikken met een verbetering van de winstmarge. De omzet klom naar 52,1 miljard dollar, van 47,5 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2016, vooral dankzij de aanwas van nieuwe klanten. Over heel 2017 kwam de winst uit op 10,8 miljard dollar op een omzet van ruim 201 miljard dollar.

De zorgverzekeraar schroefde de prognoses voor de winst per aandeel en kasstroom in 2018 omhoog vanwege de belastinghervormingen in de VS. De verwachting voor de omzet in 2018 werd gehandhaafd op 223 miljard tot 225 miljard dollar.