Natuurlijk verdient lang niet iedereen zijn geld met een kantoorwerkplek... Waarom zou ik juist daarop moeten googlen?



Ik bedacht dat er 7 van de 8 aardbewoners een stuk armer zijn dan wij.

Als je dat mee telt moeten wij hier per hoofd van jong tot oud, bv wel $4000/jaar besteden. Per gezin hier wordt dat $16000.



Toch is het niet zo raar, want tel alle pc-/internet-/belgerelateerde kosten maar eens op, voor jezelf, als werkgever (inclusief overheid) voor je werknemers, alle serveruitgaven, beveiliging, etc. Ik vergeet er vast een paar, maar alles bij elkaar opgeteld is dit niet zo vreemd. Je veronderstelling dat wij in het westen meer kosten maken klopt ook wel lijkt me. We gebruiken meer IT (en aanverwante zaken) en de mensen die het installeren zijn hier ook duurder. Niet alle kosten zijn even zichtbaar, want met een deel van jouw belasting betaalt de overheid zijn uitgaven aan IT. Van de aardappels en jam die je bij de AH koopt, kan AH zijn IT afnemen. Van het geld dat gaat naar de voetbaltraining en contributie, kan de club zijn pc's laten draaien. En zo zijn er meer voorbeelden.