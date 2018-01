Ericsson zet grote last in boeken

Gepubliceerd op | Views: 790

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - De Zweedse producent van netwerkapparatuur Ericsson zet over het vierde kwartaal van 2017 een grote last in de boeken vanwege afschrijvingen op de waarde van bezittingen en de Amerikaanse belastinghervormingen. Het gaat om 15,2 miljard kroon, omgerekend ruim 1,5 miljard euro.

Ericsson stelt dat vanwege de voorziening de nettowinst in het vierde kwartaal geraakt zal worden. De kwartaalcijfers worden op 31 januari gepubliceerd. Bij de afschrijving gaat het om een bedrag van omgerekend meer dan 1,4 miljard euro die met name draait om de digitale diensten en media-activiteiten. Voor de belastinghervormingen gaat het om 100 miljoen euro.

Vorig jaar maart kondigde het bedrijf ook al flinke afboekingen aan vanwege problemen met sommige grote contracten en herstructureringen om kosten te besparen.