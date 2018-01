Sanoma verkoopt Belgische vrouwenbladen

Gepubliceerd op | Views: 625 | Onderwerpen: België

HOOFDDORP (AFN/BELGA) - Mediabedrijf Sanoma verkoopt zijn Belgische vrouwenbladen aan de Belgische branchegenoot Roularta voor 34 miljoen euro. Als gevolg van de verkoop komen 96 arbeidsplaatsen in België te vervallen bij Sanoma, in vooral commerciële en ondersteunende diensten.

Het gaat om titels als Libelle, Femmes d'Aujourd'hui, Flair, Feeling & Gael, als ook La Maison Victor, SheDeals, Loving You, Zappy, Communiekrant en Kids Only. De omzet van deze portfolio was vorig jaar circa 78 miljoen euro. De verkoop moet nog worden goedgekeurd door de Belgische mededingingsautoriteit. De Belgische woonbladen blijven wel onderdeel van Sanoma.

Het Finse Sanoma is in Nederland moederbedrijf van onder meer SBS, Nu.nl, Libelle en Donald Duck. Sanoma verkocht in Nederland eerder al tijdschriften als Playboy, Nieuwe Revu en Panorama en in België werden eerder al titels als Humo, Story en TeVe Blad van de hand gedaan. Volgens het concern is met de verkoop van de Belgische vrouwenbladen de herziening van de mediaportfolio in Nederland en België afgerond.

De Belgische vakbonden reageerden geschrokken op het banenverlies en spraken van het slechts denkbare scenario. Zij rekenden uit dat er, met de overstap van personeel naar Roularta en het ontslag uiteindelijk nog 34 mensen blijven werken voor Sanoma in België. Volgens de vakbonden werken er nu bij Sanoma in België 230 mensen.