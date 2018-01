'Openingswinst voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.992

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent dinsdag naar verwachting met winst. Ook de andere Europese beurzen zullen licht hoger beginnen. Beleggers kijken vooral naar Wall Street, waar de handel na een lang weekeinde weer van start gaat. Verder wordt gewacht op de bedrijfsresultaten, die later in de week naar buiten komen.

Op het Damrak maakte ABN AMRO bekend dat de vierdekwartaalcijfers enkele bijzondere posten bevatten die geen materiële impact hebben. Zo neemt de bank een extra herstructureringsprovisie van circa 100 miljoen euro en werd een boekwinst gerealiseerd van 114 miljoen euro op de verkoop van het resterende belang in Visa.

Beter Bed krijgt in John Kruijssen een nieuwe topman. Kruijssen is sinds 2015 topman van Detailresult Groep, waar de supermarktketens Dirk van den Broek en Dekamarkt onder vallen. De benoeming van de opvolger van Ton Anbeek bij de beddenverkoper staat op de rol van de aandeelhoudersvergadering in april.

Shell

Shell liet weten weer een stap te zetten op het gebied van zonne-energie. In de Verenigde Staten wordt een belang genomen van 43,83 procent in Silicon Ranch, een ontwikkelaar van beheerder van zonneparken. Met de deal is een bedrag tussen de 193 miljoen en 217 miljoen dollar gemoeid.

Bij softwarebedrijf TIE Kinetix is de voltallige raad van commissarissen per direct opgestapt vanwege een verschil van inzicht met enkele grote aandeelhouders. De commissarissen kunnen zich niet vinden in de huidige strategie van de beursgenoteerde onderneming.

SnowWorld

Ook bij Kardan verlaten twee bestuurders het bedrijf. De in Amsterdam genoteerde Israëlische investeringsmaatschappij maakte het vertrek van Bouke Marsman, die al op 1 januari afscheid nam, en Max Groen, die een maand later vertrekt, maandag bekend.

Alychlo neemt een optie op een belang van 5 procent in SnowWorld over van Value8. Het investeringsvehikel van de bekende Vlaamse zakenman Marc Coucke is bezig de uitbater van overdekte skibanen helemaal in te lijven en bezit inmiddels 70 procent van de aandelen SnowWorld.

Olie

De Australische investeerder L1 Capital steekt weer 250.000 euro in stamcelbedrijf Esperite. De financiering maakt deel uit van een eerder overeengekomen financieringsovereenkomst van maximaal 13 miljoen euro.

De Europese beurzen sloten maandag overwegend licht lager. De AEX-index eindigde vrijwel vlak op 561,06 punten en de MidKap verloor 0,4 procent, tot 844,33 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,3 procent. In New York waren de beurzen gesloten vanwege Martin Luther King Day.

De euro noteerde vrijwel onveranderd op 1,2262 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 64,46 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,4 procent tot 69,97 dollar per vat.