Nieuwe fintech ABN voor vreemde valuta

Onderwerpen: valuta

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft een nieuw fintech-bedrijf gelanceerd voor internationale betalingen en valutatransacties, genaamd Franx. Het online platform richt zich op het midden- en kleinbedrijf.

Volgens de bank zijn er in Nederland circa 50.000 kleine en middelgrote bedrijven die zakendoen in landen buiten de eurozone. Franx ondersteunt deze groep door hen één IBAN-rekeningnummer te bieden waarop zij transacties kunnen doen in 26 verschillende valuta's.

Het is de derde nieuwe fintech van ABN in de afgelopen zes maanden. Eerder introduceerde de bank online kredietverstrekker New10 en digitale vermogensbeheerder Prospery.