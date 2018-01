ESMA waarschuwt voor verliezen met bitcoin

Kritiek wordt gespuit op de bitcoin technologie met de wetenschap die wij nu hebben. Dat is erg subjectief.

Het is moeilijk om "out-of-box" te denken. Gelukkig hebben wij een aantal vak idioten die hier niks van aantrekken van de tunnelvisie die wij om ons oren krijgen van overheid, analisten, pessimisten.



Toen Tesla begon met elektrisch rijden, toen was de wereld te klein.

Nu is men lyrisch en begint de overheid en automerken ook te roeren en de wereld begint te veranderen.



Blockchain technologie, bitcoins...het is de nieuwe toekomst.

Alleen mensen (=overheid) willen alles in de hand houden en overheid weet dat de technologie een kentering zal brengen in vastgeroeste functies, manier van leven en denken etc...



Probeer je voor te stellen waar de wereld staat over 100-200 jaar met de blockchain technologie.

Als je niet mee ontwikkelt dan kun je het ook niet voorstellen of bedenken waar wij staan over 100-200 jaar.



Dan is de blockchain revolutie gewoon een begrip en is bitcoin de munt waarin gehandeld wordt en goederen gekocht kunnen worden.



Overheid zal het nu tegenhouden omdat de horizon van deze gasten, die het beleid voeren, stopt zodra ze hun pensioen hebben bereikt.

Overheid hebben geen idee waar ze willen staan over 100 jaar.



De financiele crises in 2008 heeft voor de burgers biljoenen gekost.

Waar was de overheid om de burgers te waarschuwen, toen de banken met derivaten begon ???... Een product waarvan niemand iets begreep....maar overheid hield mond dicht...omdat het "banken/vrienden" waren...(4 handen op 1 buik).



Ach, nu vreet bitcoins energie, maar over 100 jaar stelt het niks voor.

Is dit enig argument om kritisch te zijn over de technologie ? of is het de angst en jaloezie dat bitcoins nu de aandacht krijgt van de burgers en dat ze de signaal afgeven aan overheid dat overheid bemoeienis te ver is doorgeslagen en dat ze erg subjectief zijn in hun oordeel.



Als je op deze manier, vanuit de kennis die je nu hebt, alles onderuit haalt dan kun je met elke vernieuwing stoppen.

Overheid moet de technologie omarmen en de burgers voorbereiden wat er gaat gebeuren.



Kun je het voorstellen dat er geen bank meer is en dat kopers en verkopers goederen afhandelen via de blockchain technologie.

Geen notaris meer, geen adviseur. Je kunt rechtstreeks je zaken afhandelen discreet, betrouwbaar en zonder bemoeienis van derden, je transactie afsluiten.