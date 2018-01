Gepubliceerd op | Views: 1.858

AMSTERDAM (AFN) - Kiadis Pharma draagt Subhanu Saxena voor als nieuw lid van de raad van commissarissen. Dat maakte het biotechnologiebedrijf dinsdag bekend. Een besluit over zijn benoeming valt bij de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering.

Saxena was tot voor kort de hoogste baas bij de Indiase producent van generieke medicijnen Cipla. Daarvoor werkte hij onder meer voor farmaceut Novartis. Hij is verder als bestuurder of adviseur betrokken bij de Bill & Melinda Gates Foundation, New Rhein Healthcare en Bain Capital.