Value8 verkoopt optie op belang in SnowWorld

MERELBEKE (AFN) - Alychlo neemt een optie op een belang van 5 procent in SnowWorld over van Value8. Dat maakte de Belgische investeerder, die bezig is de uitbater van overdekte skibanen helemaal in te lijven, dinsdag bekend.

Alychlo, het investeringsvehikel van de bekende Vlaamse zakenman Marc Coucke, bezit inmiddels 70 procent van de aandelen SnowWorld. Alleen al een deal met topman Koos Hendriks leverde een belang op van 40 procent.

Value8 verkreeg het optierecht vanwege de beursgang van SnowWorld in 2013. De uitoefenprijs van de optie is 8 euro per aandeel, aldus Value8 in een verklaring.